Iraq curdo, è plebiscito per l'indipendenza. L'analista del Ce.S.I: "Un popolo fiero e nazionalista, combattono da 100 anni per il proprio Stato" La questione curda non è affatto banale per gli equilibri di quella regione e la sua popolazione interessa aree sparse tra Iraq, Iran, Turchia e Siria. Il 93% del Kurdistan iracheno si è espresso per lasciare Baghdad. Lorenzo Marinoni: "La politica irachena è debole e il leader curdo cerca consenso popolare"

Catalogna, "Sconfitta politica di Rajoy". Il docente trentino che insegna a Barcellona: "Ma nessuno ha cercato il dialogo" Steven Forti, trentino di Romagnano, insegna Storia contemporanea alla Universitat Autònoma de Barcelona. "Rimarrà la rappresentazione delle file ai seggi e della polizia che manganella". Ma sulle analogie con l'autonomia di Trento e Bolzano: "Situazioni molto diverse, per storia, per identità e per contesto politico"