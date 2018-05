Campi di canapa Finola sempre più numerosi anche in Trentino

Accanto alla canapa utilizzata per uso alimentare che in Trentino si coltiva da alcuni anni in diverse zone marginali dando la preferenza alla varietà Finola a taglia bassa, quest’anno si è ingigantita a dismisura la coltivazione della stessa varietà per vendere le infiorescenze a ditte specializzate che le utilizzano col tabacco da fumo. Potendo contare sulla garanzia legale di un decreto legge emanato due anni fa.

Nell’arco di un anno e mezzo, dice Flavio Kaisermann della Fondazione Mach, in Italia sono stati avviati 450 centri di lavorazione delle infiorescenze di canapa Finola da fumo. Il 30% dei campi di coltivazione di canapa presenti in Trentino sono stati realizzati nella speranza di spuntare gli alti prezzi del momento: 10 euro a grammo.

Si tratta, dice l’esperto, di una fiammata passeggera che si spegnerà quando l’offerta finirà per superare la domanda.