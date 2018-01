Dove smaltire gli abeti di Natale

Gli alberi di Natale (varie specie di abete) dopo le feste devono essere smaltiti portandoli tassativamente al CRM più vicino.

Alcuni comuni del Trentino offrono soluzioni alternative mettendo a disposizione dei censiti appositi contenitori.

Chi ha acquistato un abete in vaso provvisto di radici allo scopo di mantenerlo in vita per i prossimi anni deve tenerlo per alcune settimane in un luogo protetto avendo cura di fornire acqua periodicamente.

Si potrà portarlo sul terrazzo o in giardino solo al rialzo della temperatura.

La sopravvivenza è improbabile se il vivaista non ha provveduto nei mesi estivi a effettuare in piantonaio tagli misurati delle radici per assicurare la formazione di una massa di terra (zolla) attorno all’apparato radicale.