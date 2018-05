Maggiolini pericolosi per l'agricoltura, stupiscono le parole del consigliere Civettini e dell'assessore Dallapiccola

Desta meraviglia che un consigliere provinciale che dovrebbe conoscere l'intero territorio trentino dimostri di ignorare la natura e l'entità di un fenomeno che si ripete dai primi anni '80 con cadenza quadriennale.

Ancora maggiore è la meraviglia che suscita la risposta dell'assessore competente per l'agricoltura. E' fondamentalmente fuori luogo parlare di uso di insetticidi contro i maggiolini per i quali sono stati già messi in atto modalità di contenimento assolutamente non inquinanti.

L'impiego di Beauveria bassiana a base di fungo antagonista non si può impiegare perchè non autorizzata dal Ministero competente.