Malattia del Pinot Grigio, un enigma tra tesi e cause contrapposte

Segnalata per la prima volta in Trentino nei vigneti di Mezzacorona da Mauro Varner, responsabile dell’ufficio agronomico dell’omonima cantina, la malattia è stata attribuita a un virus diffuso nei vigneti non solo dell’Italia settentrionale ma anche di molti Paesi europei e del mondo