Picchio maggiore rosso avvistato in via Spalliera a Trento

La presenza di un esemplare di picchio maggiore rosso nella zona di via Spalliera a Trento ha indotto l’osservatore a chiedere agli esperti del Muse se si è trattato di caso eccezionale o normale. Questo il responso di Paolo Pedrini, responsabile scientifico della sezione Zoologia del Museo delle Scienze di Trento.

Il picchio maggiore rosso è la specie più frequente dell’intera famiglia per quanto riguarda il Trentino. E’ presente stabilmente e nidifica nei boschi situati ad altitudine compresa tra 500 e 2.000 metri.

Durante l’inverno può abbandonare il luogo di nidificazione per avvicinarsi alla città. La discesa in zona urbana collinare rientra nel fenomeno chiamato erratismo ed è stata probabilmente causata dal forte abbassamento di temperatura in montagna.