Scontro tra un'auto e un motorino a Rovereto, ferito un 17enne trasportato in ospedale

Un ragazzo di Rovereto, Giulio Diener, ci ha inviato questa foto scattata proprio su quelle creste ghiacciate che il 17 dicembre sono costate la vita all'escursionista Stefano Marcuzzo: "E' per me la montagna di casa, la montagna che amo. Ho voluto ripercorrere quelle vie per lui e per rendere omaggio ai soccorritori"