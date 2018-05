Accoltellamento in via Brennero, in manette un 47enne per tentato omicidio

TRENTO. Prima una colluttazione e quindi è spuntato un coltello a serramanico. E' successo poco prima delle 14 in via Brennero nei presso della stazione di servizio Eni, vicino al Mc Donald's. Un uomo italiano di 41 anni è rimasto ferito al basso addome e alla gamba.

In manette un 47enne kosovaro, che dopo aver colpito la vittima, si è immediatamente dileguato a piedi, mentre il ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso, che sono ancora in corso.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, allertati nel primo pomeriggio, un iniziale alterco è sfociato nella violenta colluttazione, culminata nei fendenti inferti dal kosovaro all'italiano: le motivazioni alla base dell'aggressione sarebbero riconducibili alla sfera sentimentale.

I carabinieri hanno subito avviato le indagini e le forze dell'ordine hanno immediatamente identificato l'aggressore mediante l'utilizzo delle telecamere di sicurezza: in poco tempo i militari si sono messi sulle tracce dell'uomo e hanno bloccato il 47enne, fermato in strada con ancora in possesso il coltello a serramanico utilizzato nel atto delittuoso.

L'uomo è stato prima accompagnato in caserma per l'interrogatorio e quindi, terminati gli accertamenti, è stato tratto in arresto e accompagnato al carcere di Spini. E' stata ovviamente informata anche l'Autorità giudiziaria.