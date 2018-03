Atterraggio di emergenza a Segonzano per un elicottero del Nucleo: troppa nebbia

Il mezzo è rimasto 'parcheggiato' al campo sportivo per tutta la notte, scortato dai Vigili del Fuoco volontari. Il ferito trasferito in pronto soccorso con l'ambulanza. La mattina il decollo verso Mattarello

SEGONZANO. L'atterraggio sul campo sportivo di Segonzano non era previsto, ma l'elicottero del Nucleo trentino, il TNBB, si è dovuto fermare per forza. Il pilota ha deciso che proseguire verso Trento non sarebbe stato sicuro, troppa nebbia.

Un elicottero, senza una visibilità accettabile, non vola. E se è in volo atterra immediatamente. Così è stato, e poco prima delle 19 di ieri l'atterraggio di emergenza. A bordo, oltre al pilota, il tecnico di volo, il tecnico elicotterista, l'infermiere e il medico. Ma anche un paziente.

L'infortunato, raccolto sulle piste per un incidente con gli sci in Val di Fiemme, è stato trasferito al pronto soccorso con l'ambulanza, mentre l'elicottero è rimasto tutta la notte a Segonzano, scortato dalla 'guardia attiva' dei Vigili del fuoco volontari.

"Siamo stati avvertiti dalla selettiva - spiega il comandante dei volontari Paolo Benedetti - e ci siamo subito attivati per il supporto. Dopo il trasferimento del paziente ci hanno chiesto di assicurare la sorveglianza e ci siamo subito organizzati".

"Siamo 25 vigili, non è stato difficile organizzare i turni. Poche ore ciascuno, e abbiamo passato la notte a chiacchierare tra noi, le assicuro che nessuno ha cercato di rubare l'elicottero", commenta sorridendo il comandante.

Il recupero è avvenuto verso le sette della mattina. "Sono arrivati verso quell'ora da Trento - spiega Benedetti - e poi sono ripartiti, decollando verso Mattarello.