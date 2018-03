Avevano ripulito Veterinaria Trentina per oltre 300 mila euro, arrestati a Napoli dai carabinieri di Trento gli autori del furto

TRENTO. Avevano messo a segno un colpo da oltre 300 mila euro alla Veterinaria Trentina (Qui articolo). Sono stati arrestati in provincia di Napoli i quattro componenti della banda, mentre altri due sono stati denunciati e andranno a processo. Questo il risultato dell'operazione 79 portata a termine dai carabinieri di Trento.

"Il furto - spiega Luca Volpi, comandante dei carabinieri - era avvenuto il 7 dicembre scorso e le indagini tecniche e investigative erano iniziate subito. Si tratta di una banda altamente specializzata e che agiva su commissione in tutto il territorio italiano".

In manette finiscono così Pasquale Finizio, classe 1967, Ciro Termini, classe 1970, Francesco Genni del 1976 e Antonio Boccolino del 1982, tutti rinchiusi al carcere di Poggioreale.

Una banda di professionisti che si era messa in luce anche per un furto a Civitanova Marche, in quel caso avevano messo a segno un colpo da oltre 180 mila euro in pellami, mentre un altro a Montecosaro, sempre nelle Marche, non era andato a buon fine in quanto ormai le forze dell'ordine erano addosso ai pluripregiudicati.

"Il sodalizio - aggiunge Giovanni Cuccurullo, tenente colonnello dei carabinieri - agiva su commissione: in Veterinaria Trentina avevano portato via esclusivamente antiparassitari per un valore di 303 mila euro. Avevano ripulito solo determinati scaffali, trascurando altri prodotti".

Un furto non occasionale quello a Trento, il modus operandi era, infatti, consolidato: prima la banda eseguiva sopralluoghi e ispezioni nelle aziende, in particolare grandi magazzini e depositi, si assicuravano i mezzi necessari per poter compiere il furto e quindi mettevano fuori uso i sistemi d'allarme tagliando i cavi telefonici e elettrici per avere il tempo necessario per assicurarsi la merce ricercata. In colpo in Veterinaria Trentina è stimato in circa un'ora e mezza e il furgone era stato rubato a Bussolengo nelle settimane precedenti.

"Una banda - dice Andrea Oxilia, comandante del Nucleo Investigativo provinciale - spregiudicata, determinata, professionale e organizzata. Le indagini sono durante circa tre mesi e in questo lasso di tempo hanno compiuto altri due furti dopo quello a Trento, praticamente la media di uno al mese. Tutte istanze accolte dal Gip, la dottoressa Miori, su richiesta del Pm dottor Russo".

La banda smantellata dovrà rispondere all'Autorità giudiziaria di furto aggravato.