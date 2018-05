Cade dall'impalcatura, un 42enne prima trasportato ad Arco, poi d'urgenza in elicottero al Santa Chiara

RIVA DEL GARDA. Grave infortunio sul lavoro a Riva del Garda poco dopo le 9 di questa mattina. Un uomo di 42 anni è caduto da un'impalcatura dall'altezza di circa due metri.

L'uomo, originario di Cagliari, ma residente a Trento, stava lavorando per una ditta del capoluogo in un cantiere per la costruzione di una palazzina in via Filanda, quando per causa ancora da chiarire è precipitato dall'impalcatura.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, carabinieri di Riva del Garda e l'ispettorato del lavoro Uopsal per ricostruire la dinamica e effettuare i rilievi.

Il 42enne è stato inizialmente trasportato all'ospedale di Arco, ma dopo gli accertamenti è stato trasferito in elicottero d'urgenza al Santa Chiara di Trento.

Le condizioni sanitarie dell'uomo inizialmente non sembravano destare particolare preoccupazione, ma si sono improvvisamente aggravate.

Attualmente il 42enne si trova ricoverato al reparto di rianimazione in prognosi riservata.