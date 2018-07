Cade in bicicletta e precipita nel torrente, 13enne trasportata in elicottero al Santa Chiara

E' successo in Cermis in località Salanzada. La giovane dopo aver perso il controllo della bici è caduta nel torrente all'altezza del sottopassaggio della pista da sci

CERMIS. Grave incidente in bicicletta e una ragazzina di 13 anni trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

E' successo in Cermis in val di Fiemme intorno alle 16, quando all'altezza del sottopassaggio della pista da sci in località Salanzada, la 13enne ha perso il controllo della due ruote.

A quel punto la ragazzina è caduta per compiere un volo di diversi metri e finire nel greto del rio Laorai.

Nella rovinosa caduta la giovane ha riportato diverse ferite e contusioni.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza e elicottero, i vigili del fuoco di zona e le forze dell'ordine.

Il personale sanitario ha subito stabilizzato la ragazzina e dopo le prime cure, la 13enne è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove sono in corso approfondimenti e accertamenti.