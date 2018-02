Colpo alla Lupin da ventimila euro con schiuma, maschere anti-gas e faretti. Ripulita l'ottica in due minuti

TRENTO. Un colpo alla Lupin. Prima hanno messo fuori uso l'allarme con la schiuma e poi hanno forzato il blocco della serratura, quindi hanno indossato maschere anti-gas e faretti per eludere il 'nebbiogeno' (un fumo urticante) e si sono introdotti all'intorno dell'ottica Demenego in via Zambra a Trento.

E' successo intorno alle 4 di mattina e dopo essere impossessati delle migliori marche hanno fatto perdere le loro tracce. Il tutto in appena due minuti. I proprietari si sono trovati davanti pareti svuotate dagli occhiali e il fumo urticante ancora nell'aria.

"I ladri - spiega Fabio Moreni, responsabile dell'esercizio - sono stati rapidissimi e si sono portati via tanti occhiali. Siamo stati immediatamente allertati dalla vigilanza della Ronda Atesina e quando siamo arrivati i carabinieri stavano già effettuando i rilievi del caso. Sembra un furto su commissione per la merce sottratta".

Un'azione da professionisti e i ladri sono andati a colpo sicuro. Si sono impossessati solo di pezzi delle marche migliori, centinaia di occhiali per un bottino da migliaia di euro, oltre ventimila, oltre ai danni per introdursi nel negozio.

"Ora stiamo facendo - aggiunge Moreni - l'inventario tra magazzino e negozio per verificare tutto quanto manca. Ma saranno centinaia, anche cinquecento, i pezzi rubati".

Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato le indagini, anche tramite l'acquisizione delle immagini delle telecamere in zona, per risalire alla banda.