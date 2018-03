Discarica abusiva a Lamar, sarà il proprietario dell'area a ripulire. Brugnara: "I cittadini segnalino questi comportamenti incivili al Comune"

LAMAR. “Il proprietario, già in contatto con l'amministrazione, si farà carico della polizia dell'area”, questa la risposta arrivata dall'amministrazione comunale alla segnalazione inviata dal consigliere del comune di Trento Michele Bruganara tramite “Sensor Civico” uno strumento messo a disposizione di tutti i cittadini.

Basta infatti collegarsi sul sito di “Sensor Civico” per avere la possibilità di segnalare le diverse problematiche. (QUI IL COLLEGAMENTO)

“L'area dove è stato messo, non si sa come in maniera abusiva, questo cassonetto per i vestiti usati è privata – ha spiegato Michele Brugnara – e poi qualcuno in maniera incivile oltre a buttare all'esterno dei capi ci ha scaricato anche altro materiale. Questo ha portato alla nascita di una piccola discarica abusiva”.

La situazione è stata segnalata, come già detto, attraverso “Sensor Civico” e l'amministrazione comunale si è attivata. “Questa è una piattaforma – ha spiegato Brugnara – che il comune mette a disposizine di tutti. Abbiamo bisogno di cittadini attivi e grazie a questo strumento possono segnalare i comportamenti incivili all'amministrazione”.

Nel caso specifico, l'area privata di Lamar sarà ripulita direttamente dal proprietario.