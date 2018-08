Due ladri colti sul fatto, scoppia un parapiglia, ma un malvivente viene arrestato

E' successo la notte scorsa in via Vicenza a Trento. In corso le indagini per risalire al secondo uomo, fuggito dall'abitazione. Un ladro si è gettato dal secondo piano, ma è stato preso dagli agenti accorsi velocemente sul posto dopo la segnalazione di un cittadino tunisino

TRENTO. Parapiglia nella notte a Trento tra la polizia e un ladro. E' successo la scorsa notte in via Vicenza nella zona della Bolghera, area presa particolarmente di mira, soprattutto in questo periodo, da parte dei malintenzionati.

Sono circa le 3.30, quando due persone si arrampicano al secondo piano della palazzina e arrivano sul poggiolo dell'abitazione per iniziare le manovre di scasso.

Per quanto silenziosi e guardinghi, i due ladri hanno però fatto qualche rumore di troppo. Rumori che hanno svegliato e insospettito un cittadino tunisino, inquilino dell'edificio, il quale è riuscito a scorgere i due malviventi intenti a forzare le tapparelle per introdursi nell'appartamento.

L'uomo non ci ha pensato un secondo, ha preso il cellulare per interessare immediatamente le forze dell'ordine che si sono subito portate sul posto. Una telefonata decisiva. A quel punto l'equipaggio si è, infatti, avvicinato silenziosamente alla casa per cercare di sorprendere i malviventi e evitare la loro fuga.

Come nella scena di un film, nel frattempo un ladro si è lanciato dal secondo piano dell'edificio per finire sulla rampa sottostante alla ricerca di una via fuga, ma si è imbattuto nella rapidissima reazione degli agenti.

I poliziotti hanno quindi raggiunto l'uomo, arrestato al termine di una violenta colluttazione, nel corso della quale gli agenti sono rimasti feriti.

Nei guai un albanese di 20 anni, trovato dopo la perquisizione in possesso di arnesi da scasso, utilizzati poco prima per introdursi nell'appartamento. Domani è previsto il processo per direttissima, mentre il secondo uomo è riuscito a dileguarsi. Sono in corso le indagini della polizia per riuscire a identificare la persona fuggita al fine consegnarla alla giustizia.