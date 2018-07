Getta nel contenitore della carta la batteria dell'auto. Il responsabile individuato con le telecamere

PELUGO. Aveva deciso di sbarazzarsi della batteria dell'auto e per farlo ha scelto il metodo peggiore, quello di abbandonarla nei contenitori della carta. Il fatto è avvenuto a Pelugo.

L'autore del brutto gesto, però, non ha fatto i conti con le telecamere che riprendevano l'intera zona.

Qualche giorno fa, infatti, quando è stata ritrovata la batteria abbandonata, è arrivata la richiesta per visionare l'immagini e da parte degli agenti della Polizia delle Giudicarie non è stato difficile, attraverso la targa dell'auto, individuare l'autore del fatto per poi sanzionarlo.