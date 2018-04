Investito mentre andava in bici, 67enne trasportato in elisoccorso al Santa Chiara

CAPRIANA. Incidente ciclistico questa mattina poco dopo le undici sulla statale 612 della Val di Cembra, tra Grauno e Capriana.

Un uomo di 67 anni, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato investito da un 'auto guidata da una donna.

L'uomo che dopo l'impatto è precipitato in una scarpata sarebbe stato segnalato alle forze dell'ordine da dei passanti che si trovavano a transitare sulla strada in quel momento. La donna alla guida dell'auto infatti è stata ritrovata in stato di shock .

Sul sinistro stanno indagando i carabinieri di Cavalese. Per ora sono solo supposizioni e non ci sono conferme ufficiali sulle dinamiche dell'incidente.

Sul posto sono accorsi tempestivamente anche i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero e i vigili del fuoco volontari di Cavalese.

L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.