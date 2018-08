La polizia sequestra 80 solette al mercato: provenienza non chiara. Multa di oltre mille euro al venditore

E' successo al mercato di Moena. Gli agenti hanno trovato le solette con scritte in polacco. Sono in corso ulteriori verifiche per verificare altre problematiche

MOENA. Il Corpo di polizia della Val di Fassa ha sequestrato questa mattina a Moena durante il mercato cittadino un'ottantina di solette in gel per scarpe. I prodotti si trovavano in confezioni che riportavano scritte in polacco e con provenienza non chiara.

I controlli da parte degli agenti hanno appurato che non vi erano gli elementi necessari per la vendita ai fini della fruizione e della sicurezza del prodotto.

Si è quindi provveduto al sequestro della merce e ci saranno ulteriori approfondimenti. E' stata elevata anche una sanzione di 1.032 euro.