L'auto di 30 anni fa ''riemerge'' dalle acque del Garda. Il VIDEO del recupero

RIVA DEL GARDA. Una vecchia Audi 100 S4 di fine anni '80 è ''riemersa'' dalle acque del Garda due settimane fa. Si trovava a circa 100 metri di profondità nel tratto di costa tra Riva e Limone, all'altezza dello Sperone. L'auto è stata trovata nell'ambito delle operazioni di ricerca di Marco Boni, il ragazzo di Tione scomparso a Riva del Garda e poi, purtroppo, trovato senza vita proprio nel lago, in quella zona.

Al lavoro per giorni e giorni ci sono stati vigili del fuoco, volontari, sommozzatori, polizia e carabinieri e sono stati usati anche i robot subacquei e durante le ricerche è spuntata anche la berlina tedesca. Si è atteso vari giorni prima di recuperarla ma alla fine, il 6 aprile, con l'aiuto dei sommozzatori del Gruppo Volontari del Garda la polizia ha dato il suo ok e assieme ai vigili del fuoco di Riva si è provveduto ad agganciarla e sollevarla con l'ausilio di una grossa gru. Il mezzo è stato riportato a galla e poi sulla strada.

Qui si è mostrato così com'è oggi in questo video che sta circolando molto in rete. Un veicolo senza targa, in parte bruciato, con delle vistose ammaccature sulla parte anteriore dovute, quasi certamente, all'impatto con il guard rail e con l'acqua una volta precipitata. Ora la polizia è al lavoro per ricostruire gli ultimi giorni di strada della macchina che con tutta probabilità potrebbe essere stata rubata.