Paura in tangenziale per un'auto in contormano

TRENTO. Tanta paura questa mattina in tangenziale a Trento per un'auto in contromano.

E' successo intorno alle 11 all'uscita di Mattarello, quando un'auto di colore bianco ha imboccato la strada in contromano.

Nonostante le segnalazioni di diversi automobilisti tra fari e ricorso al clacson, che sono riusciti non senza difficoltà e fortunatamente a schivare la vettura in direzione opposta di marcia, la macchina è proseguita fino a arrivare sicuramente all'altezza della rotatoria del Marinaio.

Immediato l'allarme e le forze dell'ordine si sono subito attivate per intercettare l'automobilista, il quale dopo alcuni chilometri si è probabilmente accorto della direzione sbagliata per invertire il senso di marcia all'altezza dell'Aeroporto in via Lidrono.

Probabile il ricorso alle immagini delle telecamere per risalire alla targa e al proprietario del mezzo in questione, che sembra per ora aver fatto perdere le tracce.