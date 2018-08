Ritrovato il turista tedesco scomparso ieri pomeriggio. Era uscito con una bici elettrica senza più dare notizie

RIVA DEL GARDA. E' tornato al proprio campeggio verso mezzanotte e mezzo l'uomo di 50 anni scomparso ieri pomeriggio nella zona di Riva del Garda e per il quale i familiari avevano dato l'allarme.

La segnalazione era arrivata attorno alle 22.30 alla caserma dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda. Il turista tedesco, 50 anni, non aveva fatto ritorno in un campeggio della zona dopo esser uscito per una escursione in mountain-bike elettrica.

Dopo aver allertato la squadra reperibile ed in coordinamento con la polizia di stato e il corpo del soccorso alpino si è fatto il punto della situazione presso la caserma sentendo anche la moglie della persona da ricercare.

I vigili del fuoco hanno quindi iniziato le ricerche nella zona di Nago passando al setaccio bar e vie mostrando la foto della persona. Le ricerche si sono poi estese alle ciclabili locali, al lungolago ed alla zona di Torbole.

Nel frattempo, verso mezzanotte e mezzo, il cinquantenne tedesco ha fatto ritorno presso il proprio campeggio in autonomia.