Sardegna, trovato in mare un cadavere, potrebbe essere il bolzanino Fabrizio Rocca

OLBIA. Un corpo senza vita di un uomo è stato trovato in mare nella giornata di ieri, domenica 10 giugno, in Sardegna nei pressi dell’isola di Soffi, tra la Costa Smeralda e Porto Rotondo.

Considerata la zona, non si esclude che il corpo possa essere quello di Fabrizio Rocca, il 23enne di Bolzano scomparso a Porto Rotondo lo scorso 14 maggio. Il giovane era arrivato in quella zona per lavorare come perito informatico in un hotel.

Il riconoscimento è comunque molto difficile, visto che il cadavere è in acqua da tempo.

Il corpo è stato ritrovato, secondo le prime informazioni, quasi nudo e indossava solo dei calzini. La conferma dell'identità si potrà avere soltanto con l'esame del Dna. Nonostante tutto questo, le forze dell'ordine sono quasi certe che si tratti proprio di Rocca.

Sul posto è intervenuta la Guardia costiera e si attendono ora gli accertamenti delle forze dell’ordine per risalire all’identità dell’uomo e alle cause del decesso.

La salma, trasportata fino al porto di Golfo Aranci, è adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria.