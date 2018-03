Scialpinista infortunata sul Vanoi, interviene il soccorso alpino con i quod

Pubblichiamo una lettera dell'attuale numero 1 della Federazione che riflette in vista delle prossime elezioni presidenziali. "Non stiamo parlando di un movimento allo sfascio che cerca il suo salvatore. Parliamo di un sistema di imprese che declina la propria missione mutualistica in tante forme e spesso con ottimi risultati. Anche con qualche criticità, naturalmente, perché nessuno è esente da errori e imperfezioni"