Si tuffa da una roccia nel torrente Leno e si ferisce. Paura per un 21enne

TERRAGNOLO. Paura questo pomeriggio lungo il torrente Leno dove un ragazzo, 21enne, si è tuffato da una roccia ferendosi riportando diversi traumi.

L'allarme è scattato attorno alle 15 quando gli amici del giovane, dopo aver assistito a quello che era successo, hanno immediatamento chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino.

L'area dove è avvenuto l'incidente si è rivelata inaccessibile per l'elicottero. Per questo gli uomini del Soccorso Alpino hanno stabilizzato il paziente e lo hanno trasportato con la barella portantina fin dove l’ambulanza ha potuto prelevarlo, per portarlo a Noriglio dove l’elicottero è riuscito ad atterrare.

Il ragazzo è stato poi portato all’ospedale Santa Chiara di Trento.