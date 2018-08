Tenta una rapina ma finisce in una violenta collutazione. La polizia arresta un 56enne mentre un 45enne viene portato in ospedale

L'aggressore è stato arrestato per il reato di rapina e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

TRENTO. Si è avvicinato con la scusa di chiedere delle informazioni ma improvvisamente è scattata l'aggressione e il tentativo di rapina. L'aggressore è un 56enne di origine rumena mentre la vittima della rapina in strada è un 45enne trentino.

La vicenda è avvenuta ieri quando il 56enne, dopo aver chiesto delle informazioni si è subito scagliato contro il 45enne nel tentativo di strappargli la borsa che teneva in mano con dentro dei documenti, lo smartphone e del denaro contato.

E' nata così una violenta colluttazione che ha richiamato anche l’attenzione dei passanti che hanno segnalato quello che stava accadendo alla Centrale unica di emergenza. Subito dopo veniva informata la Sala Operativa della Questura che inviava un equipaggio della Squadra Volante.

Sul posto gli agenti dopo aver diviso i contendenti e aver sentito le parti ed i testimoni, hanno scoperto che quello che, inizialmente sembrava essere un semplice litigio era, invece, un tentativo di rapina ai danni del 45enne al quale, il cittadino di origine rumena aveva già strappato la borsa e che solo grazie al pronto intervento della volante non è riuscito a fuggire.

Il malvivente, dopo aver fatto attiva resistenza anche contro i poliziotti intervenuti, è stato bloccato e tratto in arresto per il reato di rapina e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine delle attività di indagine è stato portato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il 45enne trentino, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso per le prime cure mediche. per le varie ferite ed ecchimosi subite nell’aggressione. Per lui una prognosi di 5 giorni.