Boschi twitta ''Grande Bolzano'' per la vittoria della Ebel e la rete le risponde con una risata

Dopo la vittoria del campionato di hockey del team altoatesino l'ex ministra ha ''cinguettato'' per complimentarsi con le Foxes e su Twitter s'è scatenata l'ironia ''Se 'a prossima vorta te candidano in Norvegia, è capace che fai gli auguri pure alla squadra de curling..''. Da Gianni Riotta a chi chiama in causa Zoro e Fantozzi ecco una serie di reazioni

BOLZANO. Bolzano trionfa in Ebel, batte Salisburgo e conquista il titolo del massimo campionato di hockey, il più difficile, quello infarcito di squadre austriache e Maria Elena Boschi twitta da vera ultrà: "Grande #Bolzano! Vittoria per la squadra di #hockey sul ghiaccio nella finale del campionato multinazionale #EBEL 2018 contro Salisburgo. #Congratulazioni a tutta la squadra!". Insomma, mancavano solo uno "yuppi" e un "acciderbolina" per rendere ancor più lampante l'irrefrenabile gioia della tifosa toscana per il successo della ''sua'' città, quella dove è stata eletta e la cosa non è passata inosservata al mondo della rete.

Il suo tweet a Bolzano ha fatto storcere il naso a più d'uno e soprattutto è diventato un bersaglio di ironia senza precedenti. Giusto il tempo di ''ciguettare'' e i commenti sono partiti uno in fila all'altro. El Bombonero le ha scritto: "Se 'a prossima vorta te candidano in Norvegia, è capace che fai gli auguri pure alla squadra de curling..."; Davide Zanardi: "Ma 'o devi dì in tedesco!"; Diabolik: "Ma pure esperta di Hockey sei diventata? Cosa non si fa per restare a galla.."; il mitico Sentenza: "'o vedi che pure se t'hanno schiaffato lassù, qualche soddisfazione te la levi?".

Interviene anche Gianni Riotta, il giornalista de La Stampa con un caustico: "Tengo Ortisei Gardena". Guido Scucces chiama in causa Zoro e La7 e chiede "Mettetelo ora nella prima posizione della social top ten !! Ahhahaha non ci credo!! @makkox @welikeduel" e poi via di citazioni di Fantozzi, smile e qualche riferimento al fatto che sarebbe più corretto scrivere ''hockey su ghiaccio'' rispetto a ''sul''. La rete è così, non ti perdona niente. Nemmeno un tweet.