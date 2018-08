Degasperi v.s. Direno: oggi i 5 Stelle votano per il candidato presidente e i consiglieri (ecco chi sono)

TRENTO. Giornata di voto in casa 5 Stelle. All'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, ieri è arrivato lo ''Start'' nazionale.

"Domani, mercoledì 1 agosto 2018 gli iscritti abilitati ad accedere a Rousseau residenti in Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Trentino e Alto Adige saranno chiamati a scegliere quali saranno i candidati - si legge sul blogdellestelle - che formeranno la lista del MoVimento 5 Stelle per la loro Provincia o Regione. La votazione sarà attiva su Rousseau dalle ore 10.00 alle 19.00. Per i candidati al Consiglio, gli iscritti avranno a disposizione tre preferenze; mentre per il candidato Presidente avranno una sola preferenza".

In Trentino i candidati presidente sono due, l'uscente consigliere provinciale Filippo Degasperi, e lo sfidante Mauro Direno, storico attivista di Levico del Movimento. Politicamente distanti il primo rappresenta la continuità con quanto lui stesso ha fatto in questi anni di consiliatura mentre il secondo vuol essere il rappresentante di quanti vorrebbero un ritorno a principi e regole ''originali'' del Movimento 5 Stelle.

I candidati alla carica di consiglieri provinciali, invece, li pubblichiamo qui di seguito.