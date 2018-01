Manuela Bottamedi entra in Forza Italia. Michaela Biancofiore: "Berlusconi mi darà una medaglia. E' una ex 5 Stelle e per noi sono 'animali sconosciuti'"

TRENTO. Una Michaela Biancofiore entusiasta, nonostante l'influenza, nell'accogliere Manuela Bottamedi in Forza Italia. Un partito che, secondo la deputata, è "un partito di raccolta, nel quale ognuno può avere le proprie sensibilità e i propri pensieri". Un incipit doveroso visti i discussi "cambi di casacca" della consigliera Bottamedi, che punta sulla trasparenza illustrando il proprio percorso politico, dalla grande delusione del Movimento 5 Stelle alla militanza nel Patt, fino al gruppo misto negli ultimi due anni.

"Il mio percorso - spiega Manuela Bottamedi - è iniziato con il Movimento 5 Stelle: la più grande delusione della mia vita, soprattutto perché il movimento è cambiato totalmente. Ho sempre portato me stessa, ovunque io sia andata. Anche al Patt, dove inizialmente mi era stato chiesto di dare il mio contributo con la mia sensibilità, ma ero un burattino. Credo di aver dimostrato coraggio e mai opportunismo politico, altrimenti sarei rimasta dov'ero. Potevo starmene lì a fare il pesce rosso, ma non è così che voglio fare politica".

"Berlusconi mi darà una medaglia per aver portato Manuela dentro al partito - racconta la Biancofiore, sorridendo - e vi spiego perché: lui è contentissimo quando vengono da noi quelli del Movimento 5 Stelle perché è un animale sconosciuto, che purtroppo stiamo conoscendo nostro malgrado e che lui sta sviscerando proprio con gli arrivi e che sta imparando a conoscere".

Una rappresentanza femminile molto apprezzata, quella portata dalla Bottamedi, ma non solo. Una piena sintonia dal punto di vista umano e politico (soprattutto su temi come l'autonomia) secondo la coordinatrice regionale di Forza Italia Biancofiore e tutti i presenti, tra cui Giacomo Bezzi e il commissario per il Trentino Giorgio Manuali, concordi anche sul fatto che sia un momento estremamente positivo per Forza Italia in vista delle politiche. "Sto ricostruendo un tessuto che a me piace molto", spiega la Biancofiore, responsabile tra le altre cose di portare in regione la sintesi della linea politica del partito. "L'alternanza è sempre salutare in politica - continua la coordinatrice -. L'ipocrisia tipica della sinistra a me non è mai piaciuta. Noi siamo più pragmatici e è arrivato il nostro momento".

E le candidature? "Manuela - dichiara Michaela Biancofiore dopo averle simbolicamente donato la propria spilla e consegnato il modulo di iscrizione al partito - non entra in Forza Italia per candidarsi alle politiche. Manuela Bottamedi entra in Forza Italia perché ne condivide i valori. I collegi uninominali per la Camera e per il Senato non sono ancora stati decisi e verranno comunicati la settimana prossima. La cosa fondamentale è scegliere la personalità giusta, quella che destinata a vincere. ". Si gioca per vincere, insomma, e la Biancofiore non ne fa mistero, ammettendo che questa è sempre stata la sua prerogativa.

Un plauso da parte di Giacomo Bezzi all'apertura da parte di Forza Italia alla rappresentanza femminile. Il deputato decide di "omaggiare" Manuela Bottamedi con la carica di capogruppo nel Consiglio provinciale, limitandosi a continuare a ricoprire la carica di capogruppo del Consiglio regionale.

"Basta con la frammentazione tipica del Trentino - continua Michaela Biancofiore -. Vogliamo dare una risposta a questa frammentazione politica. Forza Italia si candida per colmare le diseguaglianze e rivoluzionare le fondamenta sbagliate del Paese. Una risposta cospicua e coerente". Nel corso dell'incontro, la deputata e coordinatrice coglie l'occasione per presentare anche il nuovo simbolo, con l'aggiunta di Berlusconi presidente: "Siamo sicuri della nostra onestà, esperienza e saggezza".

E i potenziali candidati ai collegi uninominali? "Cancello qualsiasi ipotesi di candidatura di Franco Frattini - conclude la Biancofiore -. Per quanto riguarda Mario Malossini, mi piacerebbe molto che concludesse la sua carriera come parlamentare per il partito per cui ha militato per tutta la vita.. Lo accoglieremmo a braccia aperte, ma è ancora indeciso per motivi personali e non politici. Vi sorprenderemo molto con le candidature". non ci resta che attendere le sorprese in arrivo la settimana prossima.