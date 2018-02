Sondaggi, i collegi senatoriali al centrosinistra, quelli per la Camera tutti in bilico. E i 5 Stelle non sfondano

Franco Panizza dato per sicuro sul collegio senatoriale di Trento, in vantaggio anche Stenico su Testor. Il centrosinistra in vantaggio alla Camera di Trento e Rovereto di soli due punti. In Valsugana Fugatti supera Dellai di quattro lunghezze

TRENTO. Nulla è scontato, solo Maria Elena Boschi e Gianclaudio Bressa sembrano essere in una botte di ferro, in un collegio sicuro che assegnerà loro la rielezione alla Camera dei Deputati su Bolzano. Per i collegi trentini tutto è in bilico anche se due sembrerebbero, per un soffio, in mano al centrosinistra. Dai dati pubblicati da Repubblica, anche Franco Panizza sul collegio senatoriale di Trento potrebbe già preparare la valigia, sicuro di vincere la partita contro il candidato di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi 42% a 27%. Quello che i sondaggi assegnano al centrodestra, anche se per pochi punti, è quello da sempre ritenuto 'difficile', quello della Valsugana dove la sfida sarà avvincente, con Lorenzo Dellai, Maurizio Fugatti e Riccardo Fraccaro. Solo alla Camera però, perché Eleonora Stenico (Pd) sembrerebbe spuntarla su Eleonora Testor, la procuradora della Val di Fassa candidata dal Forza Italia. Instabilità anche per quel che riguarda la Camera a Rovereto e Trento, dove però il vantaggio, seppur limitato, va al centrosinistra. Sulla mappa dell'Italia pubblicata tra ieri e oggi da Repubblica, i collegi della Camera trentini sono colorati in grigio, incerti, mentre quelli per il Senato sono tutti rossi, tutti attribuiti al centrosinistra. Sempre terzi i 5 Stelle, sia alla Camera che al Senato. Il sondaggio in questione, uno dei pochi che analizza le intenzioni collegio per collegio, è stato pubblicato da Repubblica a cura di Salvatore Vassallo, professore ordinario nell'Università di Bologna, dove insegna Scienza politica e Analisi dell'opinione pubblica. Collegi uninominali Camera dei Deputati Collegi uninominali Senato della Repubblica