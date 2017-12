Riva Fierecongressi un anno di successi pensando alla Garda Bags e ai nuovi spazi per le fiere

La Spa per il decimo anno consecutivo ha fatto registrare una crescita (nel 2017 del 5% del fatturato) in ogni settore. Ora si guarda al futuro: un nuovo evento dedicato a borse ed oggettistica, allo sdoppiamento della Wind Garda Wind e ad una manifestazione in autunno

RIVA DEL GARDA. Cresce del 5% il fatturato di Riva del Garda Fierecongressi Spa, cresce il numero di eventi che si arricchisce di una nuova manifestazione dedicata alle borse e all'oggettistica, cresce l'attenzione internazionale per un polo, quello fieristico rivano, che regge il confronto, ormai, con le grandi eccellenze italiane (da Rimini a Milano). Sono dati positivi quelli presentati al termine del 2017 da Riva del Garda Fierecongressi SpA, il polo fieristico-congressuale del Trentino. La Società, presieduta da Roberto Pellegrini e diretta da Giovanni Laezza, presenta un fatturato superiore a 14.2 milioni di euro (come detto in crescita del 5% rispetto al 2016).

Ma non è tutto: i proventi derivanti dall’attività congressuale del 2017 registrano un +15% se confrontati con l’esercizio precedente mentre è del 20% lo scostamento positivo rispetto al consuntivo 2015. Il fatturato realizzato, grazie alle fiere del 2017, segna un +3% superando la soglia dell’80% complessivo e continua, anche per il 2017, il trend positivo per la marginalità degli eventi fieristici: + 5% nel triennio 2015 - 2017. "La nostra è una realtà che negli ultimi 10 anni è sempre stata in crescita - ha confermato il presidente Roberto Pellegrini durante la presentazione dei dati per questo 2017 ormai agli sgoccioli - e anche quest'anno abbiamo confermato il trend. Perché riusciamo ad ottenere questi risultati? Perché negli anni sono state compiute delle scelte importanti, per esempio quella di puntare molto all'internazionalizzazione dei nostri eventi, e poi perché ogni anno cerchiamo di rinnovarci, non ci accontentiamo dei nostri successi".

E infatti nel 2018 si aggiungerà un evento che si annuncia di sicuro interesse: Garda Bags che sulla falsariga di Expo Schuh, evento fieristico leader nel mondo per quanto riguarda le scarpe e la grande produzione, si propone di diventare un punto di riferimento per quanto riguarda tutto il mondo dell'oggettistica e delle borse. "Destineremo 2.000 metri quadri a questo evento - ha aggiunto il direttore Giovanni Laezza - che ci auguriamo cresca già dall'anno successivo. Un progetto anche in questo caso molto votato all'internazionalità e che guarderà con attenzione a tutto quel che è grande produzione. Inoltre in autunno arriverà un nuovo format fieristico che è ancora in costruzione". Cambierà anche Garda Wind Garda. Dopo la prima edizione dell'anno scorso l'evento verrà sdoppiato anticipando l'aspetto più legato alle manifestazioni all'estate e spostando, invece, a fine anno quello che riguarda la fiera e l'ambito aziendale.

Insomma per un anno da 10 e lode che se ne va in archivio se ne annuncia uno ancor più interessante nella speranza, ribadita sia del presidente che del direttore, che si sblocchi la situazione legata alle nuove strutture fieristiche, da anni in stallo, per questioni prima di tutto burocratiche e amministrative. "L'auspicio è che finalmente nel 2018 si riesca a superare questa fase - conclude Pellegrini -. Noi disponiamo di circa 33 mila metri quadri di spazi per l'attività fieristica ma ce ne servirebbero almeno 10.000 in più netti. Visto lo stallo degli ultimi anni abbiamo chiesto di poter fare da soli ed entro febbraio presenteremo il nostro project financing per l'area Baltera".

Intanto ecco i numeri del 2017 di Riva del Garda Fierecongressi Spa

13 eventi congressuali internazionali

81 eventi congressuali

545 media di partecipanti per evento congressuale

13 eventi fieristici

Oltre 100 Paesi rappresentati

3.886 aziende coinvolte

200.000 presenze fieristiche e congressuali

Qui tutti i dettagli delle diverse manifestazioni