Bomboniere, studi fotografici, agenzie di viaggio, sartorie, chef: torna Idee Sposi tutto quel che c'è da sapere per organizzare un matrimonio

Foto Facebook Idee Sposi

TRENTO. Giunta alla quindicesima edizione forte di una formula ormai collaudata, alla kermesse organizzata da Keeptop Fiere c’è tutto quello che può essere utile per pianificare e organizzare il matrimonio. La nuova edizione della manifestazione si svolgerà a Trento Fiere da venerdì 12 a domenica 14 gennaio 2018 e riunirà nei 2.500 metri quadrati del quartiere espositivo cittadino oltre settanta aziende trentine e non, tutte specializzate nell’offerta di prodotti e servizi per organizzare in ogni dettaglio il giorno delle nozze.

Per le riviste specializzate non c’è dubbio: il matrimonio dell’anno sarà il 'royal wedding britannico' tra il principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Ma per Keeptop Fiere chiunque decida di 'dirsi di sì' è speciale: in Trentino, nel 2016, l’hanno fatto 1.608 coppie, 45 in più rispetto al 2015 e quasi il 60 per cento ha scelto il rito civile; nel 17 per cento dei casi si è trattato di matrimoni misti o con entrambi i coniugi stranieri. Si scelga la chiesa, il municipio, il bosco, la spiaggia o uno stadio (come è successo in Liguria), la parola d’ordine in tema di matrimoni è 'speciale'.

"Idee Sposi è la prima fiera del settore in regione e non teme rivali nell’intero Triveneto – ricorda il presidente di Keeptop Fiere Milo Marsili – gli espositori sono una settantina e abbiamo resistito, negli anni, alla tentazione di aprire la kermesse a ulteriori per mantenerla volutamente su posizioni selezionate e di qualità".

Innumerevoli gli atelier e le sartorie pronti a mostrare le ultime tendenze in fatto di abiti da sposa, sposo e cerimonia, presenti anche gli studi fotografici per scegliere chi potrà immortalare il giorno del sì. Accuratamente diversificata la proposta relativa ai professionisti della gastronomia, con servizi di catering, hotel e ristoranti ai quali poter fare tutte le domande del caso sulla preparazione del ricevimento nuziale, senza dimenticare la possibilità di scoprire e conoscere location da sogno in angoli inaspettati del Trentino dove organizzarlo. Spazio, naturalmente, anche alle bomboniere, fra le quali un’attenzione speciale è riservata a quelle solidali, e a tutti gli specialisti pronti a curare ogni minimo dettaglio: dal look ai gioielli, dai fiori all’animazione, anche per i più piccoli, dalla musica al momento più dolce della giornata, quello della torta nuziale. E per chi volesse affidarsi a un professionista per alleggerire l'impegno dei preparativi, in fiera non mancheranno le competenze dei wedding planner. Presenti, infine, anche qualificate agenzie di viaggio, alle quali chiedere consiglio per organizzare la luna di miele dei propri sogni.

"Idee Sposi, inoltre, è una manifestazione capace di mettere in contatto la piccola imprenditoria locale con potenziali clienti generando un indotto certo per il territorio – sottolinea Franco Bertagnolli, presidente dell’Azienda per il turismo di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi che dal primo gennaio ha preso in gestione il ramo d’azienda di Trento Fiere – è una prima volta, questa, per l’Apt e sono sicuro sarà positiva".

Ecco perché, secondo l’assessore comunale alle politiche economiche e agricole, tributi e turismo Roberto Stanchina, "è importante mantenere il comparto fieristico in città: Idee Sposi è un momento atteso tutto l’anno dalle coppie che hanno deciso di convolare a nozze ed è anche un grande esempio di co-marketing, perché spesso le aziende che espongono collaborano tra di loro per fornire i servizi migliori".

Grazie a un format consolidato e di successo, i futuri sposi hanno un’opportunità unica per conoscere il meglio del mercato wedding e cerimonia e di vivere in anteprima il giorno del tanto atteso 'sì': i padiglioni di Trento Fiere accoglieranno i visitatori venerdì 12 gennaio dalle 16 alle 19, sabato 13 e domenica 14 gennaio dalle 10 alle 19. L’ingresso costa 7 euro, il biglietto ridotto 4 (per over 65 oppure compilando l’apposito modulo all’indirizzo www.ideesposi.eu).