Mulini, segherie, fucine: porte aperte per scoprire un pezzo di storia tra natura e tradizioni

La Fucina Cristofori di Grumes

TRENTO. Mulini, segherie, fucine fanno parte della tradizione trentina più di quanto si è portati a credere oggi. Questo weekend in occasione delle "giornate europee dei mulini" ci sarà la possibilità di visitarne alcuni tra i più belli, sparsi in tutto il Trentino. Sabato 19 e domenica 20 maggio, infatti, queste strutture funzionanti con l’energia prodotta dall’acqua terranno aperte le porte in tutta la provincia per far entrare i visitatori in luoghi di lavoro ricchi, ancora oggi, del fascino delle macine che sfarinano i cereali, delle seghe che riducono i tronchi in assi, dei magli su cui si batte il ferro.

In alcuni casi alla visita è abbinato un laboratorio didattico, in altri l’opportunità di accesso è occasione di una passeggiata lungo i sentieri che conducono agli opifici. Proposte in Francia nel 2007 e promosse in Italia a cura dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (Aiams) a partire dal 2012, le Giornate Europee dei Mulini intendono salvaguardare edifici con valenza storica e architettonica, rilanciare un turismo educativo, valorizzare siti ambientali caratterizzati dalla presenza di mulini e rilanciare un’attività molitoria capace di trasformare in modo corretto i cereali coltivati con pratiche biologiche in farine e prodotti utilizzati per un’alimentazione sana.

L’Aiams, che nel corso degli anni ha dedicato le Giornate Europee dei Mulini a varie tipologie di macchine idrauliche, quest’anno pone particolare attenzione alle pile a magli multipli utilizzate per la preparazione della pasta da carta partendo dagli stracci di cotone o di lino.

Nel Trentino, le Giornate Europee dei Mulini sono promosse con la collaborazione del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina – Giovanni Kezich è membro del comitato scientifico di Aiams e Antonella Mott di Aiams è il referente per il Trentino – insieme a Etnografia Trentina in Rete. L’iniziativa, nell’Anno europeo del patrimonio culturale, rientra all’interno delle proposte per la Festa dei Musei e la Giornata Internazionale dei Musei.

Ecco quali sono gli opifici che aderiscono alle Giornate Europee dei Mulini nel Trentino:

• Segheria veneziana e Museo del legno, località Palù, Coredo, val di Non

Aperto sabato 19 e domenica 20 maggio

Orario: 14.30 - 17.30

Info: Luigi Pastorelli 339 5926371

• Mulino Bertagnolli o Gió a l’aca, Fondo, val di Non

Aperto sabato 19 e domenica 20 maggio

Orario: 10.00 - 12.00 | 14.30 - 17.00

info: cooperativa Smeraldo 0463 850000

smeraldo@fondo.it

www.canyonriosass.it

• Visita alle macchine ad acqua lungo il Torrente Rabbiés: Fucina Marinelli, Molino Ruatti e segherie veneziane, val di Rabbi

Domenica 20 maggio

Ora di partenza: 9.30 (Magràs, parcheggio del cimitero). Quota di iscrizione: € 10,00

Info: Molino Ruatti 339 8665415; Parco Naturale dello Stelvio 0463 909770

info@molinoruatti.it

• Segheria veneziana, località Molini, Malé, val di Sole

Aperto sabato 19 maggio

Orario: 10.00 - 12.00 | 16.00 - 18.00

Info: Comune di Malé 0463 901103 e APT Val di Sole 0463 901280

• Fucina, località Fosinace, val Meledrio, Dimaro (Ecomuseo Val Meledrio)

Aperto sabato 19 e domenica 20 maggio

Orario: 14.00 - 17.00

Escursione naturalistica accompagnata

sabato 19 e domenica 20 maggio

Ora di partenza: 14.00 (ritrovo presso la Segheria Veneziana di Dimaro, via Campiglio)

Info: 0463 986113

info@visitdimarofolgarida.it

• Molìn dei Turi, Pejo Paese & Segheria e museo etnografico del legno, Celledizzo, Ecomuseo della val di Peio (Ecomuseo della Val di Peio)

Aperti domenica 20 maggio

Orario 14.00 - 18.00

Info: ecomuseo della Val di Peio 339 6179380

ecomuseopeio@gmail.com

www.ecomuseopeio.it

• Sentiero etnografico del rio Caino, Cimego, valle del Chiese

Mulino aperto sabato 19 e domenica 20 maggio

Orario: 10.00 - 17.00

info: Consorzio turistico Valle del Chiese 0465 901217

info@visitchiese.it

• Mulino Zeni, località Sorne, Brentonico

Aperto sabato 19 e domenica 20 maggio

Orario sabato: 9.00 - 18.00

Orario domenica: 9.00 - 12.00

info: 0464 395905; 338 5768983

mulinozeni@alice.it

• Mulino di Arlanch, Arlanch, Vallarsa

Aperto sabato 19 e domenica 20 maggio

Orario: 10.00 - 12.00 | 14.00 - 19.00

info: Centro Studi Museo Etnografico Vallarsa 0464 860016

centrostudivallarsa@inwind.it

• Segheria di Terragnolo, località Sega di Terragnolo

Aperto sabato 19 maggio

Orario: 14.00 - 18.00

info: 0464 396122

segreteria@comune.terragnolo.tn.it

• Fucina Zanghellini, via dei Mulini, 35 – Agnedo (Ecomuseo della Valsugana)

Aperto sabato 19 maggio

Orario: 9.30 - 12.00 | 14.00 - 17.00

info: 340 7759431

• Mulino Dorigoni, località Slacche, Civezzano (Ecomuseo Argentario)

Aperto sabato 19 maggio

Ora: 15.00

Visita guidata al mulino, con laboratorio sul pane in collaborazione con l'Azienda Agricola Maso al Sole.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 17 maggio

info: 335 6514145

info@ecoargentario.it

www.ecoargentario.it

• Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, San Michele all’Adige

sabato 19 e domenica 20 maggio

ore 15.30 Visita guidata con particolare attenzione alle sezioni “Il mulino”, “La fucina”, “La segheria veneziana”, “La noria”

in concomitanza con “Un salto… tra i giochi di una volta”, “Palazzi aperti 2018”, “Festa dei Musei”, “Giornata internazionale dei Musei”

info: 0461 650314

info@museosanmichele.it

www.museosanmichele.it

• Segheria e Fucina, Sentiero dei vecchi mestieri, Grumes, val di Cembra

Escursione guidata: mercoledì 23 maggio

Ora di partenza: 14.30 (Ritrovo presso il “Green Grill Info e Sapori”, lungo la statale 612).

Iscrizione entro martedì 22 maggio

in concomitanza con “Palazzi aperti 2018” e “Il Trentino per la BIOdiversità”

info: 327 1631773 / 349 5805345

reteriservecembra@gmail.com

www.reteriservevaldicembra.tn.it