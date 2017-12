Il DiViNosiola Ecorunning scalda i muscoli in vista della prossima primavera

Running. Anche se la data fissata per la gara è ancora lontana, la terza edizione della kermesse fa già parlare di sé: sono, infatti, aperte le iscrizioni alle tre tipologie di gara previste dal regolamento, la Marathon, la Half Marathon e la Duo Half Marathon

Luca Miori in azione al DiVinNosiola Ecorunning (Foto Modica/Trabalza)

TRENTO. Tre competizioni e un unico evento. Questo il menù del DiVinNosiola Ecorunning, manifestazione podistica organizzata dall'Apt di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e dall'Asd Charly Gaul Internazionale con il supporto tecnico del Gs Fraveggio, in programma domenica 22 aprile 2018 in Valle dei Laghi.

Anche se la data fissata per la gara è ancora lontana, la terza edizione della kermesse fa già parlare di sé: sono, infatti, aperte le iscrizioni alle tre tipologie di gara previste dal regolamento, la Marathon, la Half Marathon e la Duo Half Marathon.

La competizione porta i runner alla scoperta dei luoghi dove si producono il Vino Nosiola, il Trentino Doc Vino Santo e le grappe di Nosiola. Un'ambientazione unica tra campi coltivati, boschi, laghi e cantine. Il tutto si snoda tra il nuovo tracciato lungo 42 chilometri, quello di 21 chilometri, già proposto nel 2016 in occasione della prima edizione, e la nuova competizione a staffetta, nella quale la coppia di podisti si divide il percorso più breve (dieci chilometri e undici chilometri).

L'ultimo giorno valido è venerdì 20 aprile oppure al raggiungimento della soglia di 500 partecipanti. Le quote di iscrizione variano dai 30 euro per le gare Marathon e Half Marathon ai 20 euro a concorrente per la Duo Half Marathon (Qui info e iscrizioni).

Non è però tutto. Gli amanti delle escursioni all'aria aperta che vogliono partecipare in maniera non competitiva possono partecipare alla passeggiata ludico motoria guidata con accompagnatore di territorio (9 chilometri).

DiVinNosiola è un evento enogastronomico e culturale che si svolge dal 25 marzo al 25 aprile e propone per il 2018, oltre alla terza edizione di DiVinNosiola Ecorunning, anche eventi e iniziative legate alla mondo vitivinicolo con epicentro in Valle dei Laghi (Qui info e programma).