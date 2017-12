La Bondone Ski Marathon si prepara per tornare in pista, iscrizioni agevolate fino a fine anno

TRENTO. Proseguono le tappe di avvicinamento alla quarta edizione della Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon e sono tante le sorprese sotto l’albero di Natale, come la conferma dell’inserimento della manifestazione targata Asd Charly Gaul Internazionale e Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi nel calendario Master Tour, l’importante circuito per la disciplina degli sci stretti.

Ormai il programma di gara dell'ambiziosa competizione è collaudato, la suggestiva conca delle Viote, con il suo innovativo Centro del fondo ai piedi delle Tre Cime del Bondone, sale infatti nuovamente alla ribalta per due giorni di sport e agonismo per sabato 24 e domenica 25 febbraio 2018.

Ultimi giorni per approfittare delle quote di iscrizione agevolate, fino al 31 dicembre la registrazione costa 32 euro per la gara in tecnica classica o libera e 49 euro per partecipare a entrambe le manifestazioni. Il nuovo anno vede invece il prezzo salire rispettivamente a 42 e 69 euro (Qui info e iscrizioni).

La prima giornata sarà dedicata alla tecnica classica, con la possibilità di affrontare due percorsi diversi (30 chilometri con 300 metri di dislivello, oppure la versione breve di 15 chilometri con 150 metri di dislivello), mentre domenica spazio alla sfida a tecnica libera, sempre con le due opportunità di percorso.

Il programma si apre sabato con la prova a tecnica classica sulla distanza di 30 chilometri per le categorie assolute di Coppa Italia, quindi 15 chilometri per le categorie junior e senior femminili e 10 chilometri per le categorie aspiranti dei Campionati italiani cittadini. Domenica, invece, sarà la volta delle prove in tecnica libera. L'orario di partenza è fissato alle 10 per entrambe le giornate di gara.

Il comitato organizzatore propone inoltre la 'Speciale vacanza Bondone Nordic Ski Marathon' a partire da 49 euro per un notte con colazione e la Trentino Guest Card tra visite guidate e tanti vantaggi come gli ingressi nei musei, i trasporti provinciali e tante sorprese per tutta la famiglia.

Un'opportunità da raccogliere per regalarsi un week end tra sport, neve e natura. Tutte le proposte e le informazioni si possono trovare sul sito ufficiale (Qui info) oppure sulla pagina Facebook di Nordic Ski Marathon (Qui info).