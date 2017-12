Tris di vittorie per il Trentino Team che resta in vetta alla serie A

Curling. Nell'ultimo turno i trentini hanno raccolto tre successi in quattro gare sul ghiaccio bellunese. La formazione juniores vince e si qualifica alla fase finale del campionato mondiale in Finlandia

CEMBRA. Il Trentino Cembra raccoglie tre successi in quattro gare e prosegue il proprio percorso in vetta al campionato di serie A di curling.

Dopo la pausa per permettere alla nazionale di prendere parte ai Campionati europei in Svizzera, ma soprattutto al challenge di Plzen in Repubblica Ceca, nel corso del quale gli azzurri hanno strappato la qualificazione alla finale del campionato del Mondo in aprile a Las Vegas e per le prossime olimpiadi invernali in Corea del Sud (Qui articolo), il team trentino è ritornato sul ghiaccio nei due turni di Cortina d'Ampezzo e Pinerolo tra venerdì 15 e domenica 17 dicembre.

Il Trentino Cembra, impegnato nel bellunese, ha chiuso il week-end con tre successi in quattro match e guida così la classifica di serie A con otto vittorie e una sconfitta. Alle sue spalle dei campioni d'Italia uscenti ecco il Tofane McGregor (6 vittorie e 3 ko), quindi Pinerolo (4 e 3) e Virtus Piemonte (4 e 3), 66 Cortina (4 e 5), Celtic Fireblock (3 e 4), Torino (1 e 6) e Gianduja (1 e 6).

Risultati del girone

Tofane McGregor – 66 Cortina 1-7

Trentino Cembra - Tofane McGregor 9-8

Trentino Cembra – 66 Cortina 9-4

66 Cortina – Trentino Cembra 4-9

Tofane McGregor – Trentino Cembra 10-8

Nel primo fine settimana di dicembre si è messo anche in moto il campionato di Serie B, che vede impegnato il Lago Santo. La compagine trentina ha esordito con un successo per 7-4 sul campo di Bormio.

Per quanto riguarda il settore giovanile, all'inizio del mese, il Cembra ha ospitato la sfida juniores tra il Cembra 88 e la seconda squadra del 66 Cortina, al meglio delle cinque partite: l'ha spuntata il Cembra 88 per 3-2 e in virtù di questo risultato rappresenterà l'Italia ai prossimi Campionati del mondo di categoria (gruppo B), che si disputeranno a Lohia in Finlandia dal 2 al 10 gennaio.

Nel campionato Ragazzi (under 16), infine, che vede impegnate due squadre trentine, il Cembra e il Lago Santo femminile, a metà dicembre si è giocato il terzo turno. Questi i risultati: Claut - Cembra 12-4, Lago Santo - Tofane 5-7, Cembra - Tofane 7-5, Cembra - Claut 7-4, Lago Santo - Claut 10-7, Cembra - Lago Santo 12-1, Claut - Lago Santo 11-2. In classifica il Cembra è primo con 3 vittorie e una sconfitta, il Lago Santo sesto con un successo e tre ko.