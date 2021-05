Progetto marmotta: il ''Tarassaco'' come segreto per arrivare a monitorare gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità

PEJO. A Malga Levi, nel bellissimo paesaggio alpino ancora innevato del Parco Nazionale dello Stelvio, dal 2014 tra la popolazione animale spuntano bizzarri nomi. Superman, Valpolicella e Banana, ma anche Zeus, Bardolino e Asparago. Si tratta delle marmotte censite dal Progetto Marmotta attivato nel 2014 dall’Università di Friburgo insieme alla partecipazione di altri partner come l’Università dell’Insubria e del Muse di Trento, gestito tra Lombardia e Trentino, con il duplice scopo di individuare un metodo di monitoraggio della popolazione e di studiarne gli effetti del cambiamento climatico.

La marmotta alpina è un roditore diffuso nel Parco Nazionale dello Stelvio, come nel resto delle Alpi. Oltre ad avere un’importante valenza culturale e turistica, presenta delle caratteristiche peculiari, sia comportamentali che fisiologiche, che la rendono un soggetto particolarmente interessante come modello di studio: essere una delle prede preferite di aquila e volpe e il suo impatto sull’ambiente la rendono un buon indicatore dello stato dell’ecosistema alpino.

Con il Progetto Marmotta dal 2014, sono oltre 170 gli esemplari individuati nell’area circostante Malga Levi, tra i 2200 i 2400 metri di alta quota. Ogni anno la popolazione stimata si attesta all’incirca sulle 70 unità.

"Il metodo utilizzato per il conteggio è il CMR, Cattura, Marchiatura e Rilascio - spiega lo zoologo Filippo Zibordi, che da 8 anni si occupa della cattura - un’operazione che richiede circa 15 minuti in quanto non necessita di addormentare l’animale e per quanto ci riguarda si volge in circa 7 o 10 giorni. In questa fase gli animali vengono catturati e successivamente rilasciati dopo l’applicazione di targhe auricolari e microchip che ne permettono il riconoscimento. Questo permette la creazione di storie di cattura individuali, oltre alla raccolta di diversi dati biometrici e fisiologici".

Venere, Tramontana, Solaris, Pachamama, Ora, Bardolino, Asparago sono così alcuni dei nomi che i ricercatori hanno simpaticamente associato a ogni animale per rendere più immediata l’identificazione, scegliendo per ogni anno di studio una tematica diversa che permetta anche di osservare come gli esemplari migrino tra le varie famiglie.

“Quest’anno, la presenza della neve che stenta a sciogliersi, ha fatto si che le marmotte siano state particolarmente attratte dalle nostre trappole - spiega ancora Zibordi - noi prendiamo il tarassaco a bassa quota, particolarmente appetito dalle marmotte, le quali, non avendo ancora il verde intorno a loro, si sono avvicinate con facilità”.

Lo studio persegue un duplice scopo: quello di trovare un metodo per contare quanti esemplari di marmotte ci sono in un’area di studio vicino a Malga Levi e avere a disposizione una sorta di sensore che possa essere applicato anche altrove nel parco e in altre zone delle alpi, mediante cui poter controllare come sta evolvendo l’ambiente d’alta quota anche in relazione al riscaldamento climatico. Si tratta di un progetto pluriennale molto importante, tra i pochi attivi in Italia, dove i fondi per la ricerca non sono mai abbastanza, “per raggiungere il primo obiettivo che è quello di trovare metodi snelli e rapidi per stimare la numerosità delle popolazione. E poi c'è una seconda fase, della durata di circa un paio di settimane, che prevede l’utilizzo di altri metodi per la raccolta dei dati che si basano sull’osservazione a distanza, tramite varie postazioni e binocoli, cannocchiali e fototrappole”.

L’equipe di studio è formata da Filippo Zibordi, responsabile tecnico della fase di cattura, insieme a Marta Gandolfi come aiuto tecnico, una veterinaria e membri della Guardia Forestale del parco. L’intero progetto, condotto dal Settore Monitoraggio e Ricerca del Parco Nazionale dello Stelvio è poi coordinato da Luca Pedretti.

Ci vorranno ancora anni prima che lo studio presenti i primi dati significativi, dal momento che i cambiamenti climatici non hanno effetti immediati sulla biodiversità. Ci si aspetta però di osservare, nel tempo, un graduale spostamento verso l’alto, verso le vette più fresche, della marmotta alpina.