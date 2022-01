Forte vento e burrasca in arrivo in tutta la penisola: in Trentino raffiche intense in montagna e föhn nel fondovalle oltre i 70 chilometri orari

In tutta la penisola sono in arrivo nei prossimi giorni forti venti e burrasca da Nord a Sud. Anche in Trentino forti e freddi venti in montagna, con raffiche superiori a 100 chilometri orari e possibili bufere di neve. Nei fondovalle sarà presente il föhn, con raffiche superiori a 70 chilometri orari. Aumenta anche il rischio valanghe in regione

TRENTO. Sono in arrivo nei prossimi giorni forti venti e burrasca in tutto il Paese, da Nord a Sud. In Trentino già a partire dalla giornata di oggi è stato previsto föhn moderato in valle, come riporta Meteotrentino, in quota forte vento da nordovest, in attenuazione nel pomeriggio. Tra lunedì sera e martedì saranno presenti forti e freddi venti nordoccidentali in montagna, con raffiche superiori a 100 chilometri orari e possibili bufere di neve sui rilievi a nord, mentre nei fondovalle sarà sempre presente il föhn, con raffiche localmente superiori a 70 chilometri orari; il vento è previsto in attenuazione martedì pomeriggio. Mercoledì probabile nuova intensificazione del vento nella seconda parte della giornata. Nei giorni successivi bassa probabilità di fenomeni intensi.

Secondo le previsioni nei prossimi giorni aumenterà il rischio valanghe, in particolare in Alto Adige. Sul territorio trentino il pericolo valanghe rimane in fascia debole, sostiene Meteotrentino, ma va ricordato che la neve ventata richiede attenzione, essendo considerata la principale fonte di pericolo proprio perché gli accumuli possono, a livello isolato, subire un distacco ad alta quota e in alta montagna. I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ombreggiati ripidi come pure nelle zone in prossimità delle creste e dei passi. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni. Con il forte vento, gli accumuli di neve ventata cresceranno ulteriormente. Essi dovrebbero essere evitati principalmente sui pendii molto ripidi. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Anche in Veneto saranno presenti venti da debole a forte intensità, in particolare nel Cadore, sul Gruppo Sella, sui Monti Lessini, sulle Prealpi bellunesi e nella zona di San Martino, dove sono previste possibili raffiche di vento fino a 60 chilometri orari nella giornata di martedì 1 febbraio, come riporta il Meteo.it.

La discesa di una saccatura dal Nord Europa verso la penisola italiana determinerà, nella giornata di domani, 31 gennaio, un marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dell’Italia, in particolare su settori alpini nord-occidentali e isole maggiori.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (Qui).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 31 gennaio, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Valle D’Aosta, Piemonte e Lombardia in estensione, dal tardo pomeriggio, all’Emilia-Romagna, specie settori appenninici. Dal primo pomeriggio di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, nord-occidentali sulla Sardegna e occidentali sulla Sicilia in estensione, dalla serata, alla Calabria, specie settori centro-meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (Qui), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.