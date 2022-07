''Una trentina di capi sbranati e ucciso anche un maremmano da guardiania. La Lega sta insabbiando il problema e nessuna proposta è stata considerata"

Il consigliere Dallapiccola si fa portavoce dei pastori del Lagorai che sono in grande difficoltà nonostante i tentativi di difesa delle greggi: "Mentre aspettiamo il Piano lupo nazionale, si sarebbero potuti attivare dei ripari fissi e creare le condizioni affinché la guardiania basata sul volontariato potesse avere qui una collocazione decorosa. La cantilena che il Ministro a Roma è avvisato, che si sta facendo tutto il possibile, non basta più"

TRENTO. "A più riprese sono ormai circa una trentina i capi sbranati in questi giorni. Con ogni probabilità si tratta dello stesso branco di lupi che dall’inizio della settimana sta circondando il gregge". E' un grido di dolore quello dei pastori del Lagorai che nonostante i tentativi di difendere le greggi si trovano in grande difficoltà, lasciati soli da un'amministrazione provinciale che quando era all'opposizione urlava e strepitava dai gazebo ma che oggi sembra ignorare il problema finendo, in questo modo, per acuire i conflitti quando in questi anni di soluzioni ne sono state proposte.

Lo ha fatto, in particolare, il consigliere provinciale del Patt Michele Dallapiccola che nel tempo ha lanciato più proposte ben conscio del fatto che il lupo fa il lupo e deve essere la politica a mettere i pastori nelle condizioni di difendersi adeguatamente dai predatori a partire dai ripari fissi, dai monitoraggi con radiocollari e gps avviati in Veneto per arrivare ai pasturs in Lombardia. Ed è proprio Dallapiccola a farsi portavoce di quanti in questa estate stanno avendo grosse difficoltà in quota.

"Il fatto drammatico che ci viene segnalato in queste ore riguarda una predazione a carico di un piccolo gregge di pecore - spiega - sono circa 500 i capi che in queste ore stanno transitando dal Passo 5 Croci in cima alla Val Campelle e che hanno dovuto subire un pesante sacrificio. Soltanto nella notte di ieri nella predazione il branco ha ucciso almeno 5 ovini e uno dei 2 maremmani che era di guardiania del gregge insieme ad altri cani". Che ad attendere i pastori in malga anche quest’anno fossero sempre più numerosi i branchi di lupi era cosa che i pastori avevano messo in conto da un pezzo. Il lupo, da predatore, dopotutto fa il suo 'mestiere' e lo fa per sopravvivenza ma l'assenza di aiuto e assistenza da ''valle'' da sponde istituzionali e gestionali questo non lo potevano preventivare.

A curarsi del gregge in questione il custode fisso, "una persona coraggiosa - spiega Dallapiccola - dotata di recinti e che aveva portato con sé anche la coppia di maremmani e che in questi giorni è stato costretto a farsi aiutare dagli altri pastori". Il grido di dolore lanciato dai ragazzi proprietari delle pecore non è l'unico, racconta il consigliere del Patt, ma "si unisce a quello degli altri pastori del Trentino. E in questa zona la situazione è particolarmente complessa. Sono infatti ben 5 i greggi che nel raggio di pochi chilometri stanno vivendo l'attacco massivo di questi - uno o due - branchi di lupi. I Servizi Forestali sono sicuramente avvisati ma l'informazione che passa sugli utenti è che loro abbiano le mani legate".

Un problema sollecitato più volte dalle Stelle alpine alla Giunta leghista "che da anni risponde ormai con la stessa cantilena: dobbiamo aspettare Roma - accusa Dallapiccola - quest’anno si sarebbero potuti accogliere i pastori con qualche novità. Mentre aspettiamo il Piano lupo nazionale, si sarebbero potuti attivare dei ripari fissi e creare le condizioni affinché la guardiania basata sul volontariato potesse avere qui una collocazione decorosa. Quest'attività di volontariato, già presente in altre regioni, coadiuva i pastori grazie a una preparazione necessaria per attivare le azioni di guardiania e di gestione dei lupi accanto ai nostri pastori".

I recinti e i cani non bastano più. "Quel supplemento di guardiania, per imitare quello che è stato fatto in Lombardia o in Veneto è ormai ineludibile. I pastori hanno il diritto di occuparsi delle proprie greggi. E’ compito delle amministrazioni coadiuvare nella custodia del bestiame, sono convinto, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo". Tra le proposte, la realizzazione una serie di piccole baite in legno in quota per i pastori per incrementare e rendere più agevole il controllo delle greggi.

Gli interventi della Provincia, a detta di Dallapiccola, sarebbero ancora insufficienti, "limitati a rispondere alle richieste per i recinti o a risarcire i danni subiti a posteriori". Ora "la Lega ha deciso di insabbiare tutto - conclude il consigliere - la tecnica di non comunicare, di non parlare più dell'esistenza del lupo nella speranza che l'accettazione sociale finisca per accogliere la sua presenza, è una mera illusione. La cantilena che il Ministro a Roma è avvisato, che si sta facendo tutto il possibile, non basta più. Ciò è reso evidente dal fatto che i risultati pratici e concreti sono pari a zero".