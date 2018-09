Dalle Alpi al Giappone, Heidi dicenta un'icona pop a Canale di Tenno

Tra provocazione e riflessione. La Casa degli Artisti di Canale di Tenno “Giacomo Vittone”, luogo di interesse culturale internazionale, propone una serie di eventi che dialogano fra loro. “Heidi. Un’icona Pop dalle Alpi al Giappone”.

Tra le svariate sale esporrà anche il gruppo degli Amici dell’Arte di Riva del Garda con una collettiva: “Vita e silenzi della montagna” e l’Associazione Arco giovani proporrà “Una montagna di colori”.

La Casa unisce Tenno, Riva del Garda ed Arco con un filo conduttore: l’Arte.

Il delizioso borgo medioevale valorizzato da questo centro d’interesse culturale è nato negli anni sessanta da un’idea del pittore Giacomo Vittone.

Convegni, corsi, estivi e non, ospitalità per artisti, soggiorni scuola, esposizioni, frutto di un lavoro certosino per proporre e far crescere nella condivisione delle idee, una visione del mondo che va aldilà dei confini.

Un contesto unico, tra i più bei laghi del Trentino, come il meraviglioso lago di Tenno con la sua candida spiaggia.

Un luogo da conoscere, condividere e da apprezzare come eccellenza trentina è la testimonianza di creatività in divenire.

Dal Trentino al Giappone, la montagna ed Heidi, due icone a confronto.

Dal 23 settembre al 21 ottobre 2018.

Inaugurazione domenica 23 alle ore 11.

Ingresso libero