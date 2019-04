Gesù fu avvolto in un candido lenzuolo: la Sacra Sindone?

“Giuseppe (d’Arimatea), preso il corpo di Gesu’, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova”. Era la Sacra Sindone?

La parola “sindone” deriva dal greco “sindon” e indica un tessuto di lino con trama a spina di pesce. E’ un lenzuolo funerario di un ruvido tessuto di lino, irregolare nel filato, le cui dimensioni ufficiali sono 442 centimetri di lunghezza per 113 centimetri di larghezza e 0,34 millimetri di spessore.

Reca in negativo l’impronta di un uomo di circa trenta anni alto 1,78 metri circa con la barba e i capelli lunghi, dai tratti somatici mediorientali. Analizzando il corpo dell’uomo della Sindone sono evidenti i segni di una terribile flagellazione. La fronte, il capo e la nuca sono segnati da una corona di spine.

Appaiono poi chiare due larghe contusioni con escoriazioni, causate dal “patibulum”, cioè dalla trave della croce che i condannati portavano legato alle braccia. L’uomo della Sindone è stato crocefisso con chiodi ai polsi. Anche i piedi sono trafitti. Vi sono numerose tracce di sangue che delineano ferite compatibili con quelle della crocifissione e una larga ferita da taglio al costato.

Così è stato ricostruito il tragitto che la Sacra Sindone ha compiuto per arrivare a noi: nel 1353 circa il cavaliere Goffredo di Charny a Lirey in Francia dichiarò di essere in possesso del sacro lenzuolo (non ci sono notizie certe relative ai periodi precedenti). Nel 1453 Margherita, discendente di Goffredo, vendette la Sindone ai Duchi di Savoia che la collocarono a Chambéry.

Nel 1532 un incendio ne bruciò alcuni frammenti. Il telo è così attraversato da numerosi segni di bruciature disposte simmetricamente ai due lati dell'immagine (la Sindone durante l'incendio era ripiegata più volte su sé stessa.). L'immagine frontale nel suo complesso non è stata però danneggiata.

Nel 1578 la Sindone venne portata a Torino, dove i Savoia avevano trasferito la capitale, dov’e’ tutt’ora e dove viene esposta ogni 25 anni. Nel 1983 Umberto II di Savoia in punto di morte la lasciò in eredità al Papa, che ne delegò la custodia all'Arcivescovo di Torino. Nel 1898 venne fotografata e si scoprì che l'immagine impressa sul lenzuolo presentava le caratteristiche di un negativo fotografico. Mediante analisi computerizzate è stata verificata la corrispondenza anatomica delle due immagini, frontale e dorsale. Gli esami sul sangue fatti dal 1978 rivelano la presenza di emoglobina e di altre sostanze specifiche del sangue umano di gruppo AB.

L’esame effettuato con la tecnica del Carbonio 14 eseguita nel 1988 dai laboratori di Oxford, Tucson e Zurigo portò però ad una datazione collocabile tra il 1295 d.C. ed il 1360 d.C.. Questo evidenzierebbe che si tratta di una reliquia non autentica. Si sostiene però che l’incendio del 1532 può aver alterato gli elementi considerati fondamentali per la datazione con il sistema adottato.

Per datare la Sindone è stato utilizzato anche un metodo chimico basato sulla misura presente di vanillina (semi di vaniglia), esame che la colloca fra il 1000 a.C. e il 700 d.C. Il criminologo svizzero Max Frei Sulzer ha inoltre individuato sul tessuto della Sindone pollini di diverse specie vegetali presenti in Palestina e nell'Asia Minore all’epoca di Gesù. Scientificamente non c’e’ una spiegazione su come si sia formata l'immagine. Sono state avanzate diverse ipotesi, ma nessuna trova una spiegazione plausibile:

- scariche elettriche: non è spiegabile come si sarebbe generato il campo elettrico necessario.

- reazioni chimiche: si considera impossibile produrre con delle reazioni chimiche un'immagine netta e dettagliata come quella della Sindone.

- bruciatura superficiale con un bassorilievo riscaldato: dalle prove fatte sono emerse figure con caratteristiche fisiche e microscopiche estremamente diverse da quelle della Sindone.

- pittura: gli esami hanno escluso la presenza di sufficienti pigmenti.

- fotografia: i primi esperimenti sono del XIX secolo e non vi sono tracce di sostanze fotosensibili.

- irradiazione: esplosione di protoni o neutroni che avrebbe impresso l'immagine.

A parte il fatto che non c’e’ una spiegazione su cosa avrebbe prodotto questa radiazione ben 2.000 anni fa, è da evidenziare che ancora ad oggi non è possibile emettere una potenza simile in laboratorio fra l’altro in uno spazio così piccolo.

Ecco che, alla luce di quanto sopra, gli scienziati sono concordi nel dire che l’ipotesi più probabile, per giustificare il formarsi della figura della Sacra Sindone, ancorché inspiegabile, è comunque quest’ultima, cioè l’esplosione “nucleare” del corpo che era al suo interno. Ipotesi che incredibilmente riconduce proprio all’idea che potremmo farci della “resurrezione”, cioè di un improvviso ritorno allo stato di “spirito” e di “luce” del corpo di Gesù.

La Chiesa Cattolica non si esprime ufficialmente sull’autenticità della Sacra Sindone, lasciando alla scienza il compito di verificarla, ma ne ha autorizzato il culto come “icona della passione di Gesù”. Ricordo che davanti alla Sacra Sindone (a Torino nel 2.000) mi rimbombò nella mente, come un martello pneumatico, la domanda provocatoria che Gesù fece ai suoi discepoli a Cesarea di Filippo (sulle pendici del monte Hermon): “La gente chi dice che io (il Figlio dell’Uomo) sia? E poi: “E voi chi dite che io sia?”. Davanti a quella figura umana, chiunque fosse, che portava i segni della passione raccontata nei Vangeli, capii che era tutto lì , in quelle poche parole: “Voi chi dite che io sia?”.

E mi dissi: immagina quanto sarebbe straordinariamente grande Gesù anche se fosse stato solo un uomo, come me e te. Semplicemente un uomo. Un “Rabbi”, un “maestro di ebraismo” che, arrivato ad un’età matura per quei tempi, sente di essere il Messia profetizzato dalla Bibbia, che lui stesso andava insegnando. Un uomo, che da quel cumulo di pietre e sotto quel sole infuocato (senza Tv, senza giornali, senza “sponsor”, senza social) ha ridefinito per sempre ed in modo indelebile le regole del vivere civile.

Regole, prevalentemente laiche, che oggi, dopo duemila anni, sono incredibilmente attuali, più che mai. E’ indubbio infatti che Gesù aveva in mente una società estremamente civile ed evoluta, dominata dalla parità dei diritti e dall’equilibrio economico e sociale, elementi alla base della vera libertà e della democrazia, recepiti solo nel 1948 dalle Nazioni Unite nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e degli Animali (1978).

E’ per questo che a voi giovani (e non), che magari leggete questo blog vorrei dire, ascoltate ogni tanto il messaggio di quell’uomo: Yehoshua ben Yosef detto Gesù. Fate in modo da percepirlo libero dai tanti orpelli che nei secoli ci hanno accumulato sopra. Non permettete che gli insegnamenti di quel “grande maestro di vita” vengano soffocati dalle tante sovrastrutture che non condividete, ma che niente hanno a che fare con il messaggio originale.

Andate diritti alle sue parole, ai suoi suggerimenti così come sono, indipendentemente dal fatto che crediate o no. Quel messaggio infatti fonda la sua potenza sui “contenuti” e non “sull’appartenenza” a questa o quella fede religiosa e non perde “appeal”, come diremmo oggi, neanche se le vostre convinzioni vi avessero portati ad essere atei. E prendete quel profeta errante come vostro Maestro spirituale. Perchè no? Yehoshua ben Yosef il vostro “personal-trainer” spirituale.

E’ così pazza quest’idea? Direi di no, se si ascolta il testo della canzone “rap” che andava “al massimo” fra i ragazzi un po’ di tempo fa. Parlo di ”Se il mondo fosse ” di Emis Killa, Jake La Furia, J-Ax, Marracash, Guè Pequeno, che così dice: “Se il mondo non fosse cieco lo saprebbe che è rimasto al buio, che dentro è marcio come un frutto nel sole di luglio. E non vi sembra assurdo? Se il mondo ci sentisse, ammetterebbe che la maggioranza è triste e che e’ da mò che il mondo ha perso il gusto”.

E poi la canzone prosegue così “forse Gesù era solo un uomo giusto, forse Gesù era a Woodstock”. Dunque Gesù viene descritto come ”uomo giusto” anche dai “rappers” di ultima generazione, che aggiungono che forse era presente a Woodstock, che stava dalla parte dei giovani.

Se allora era un “uomo giusto”, in grado di capire voi giovani, sostituite il “fai da te” con la sua parola, da consultare nei momenti più belli e più brutti della vostra vita. E cercate anche lì. Chissà che non troviate qualche risposta ai vostri quesiti e qualche spunto per impostare con determinazione il vostro ”progetto di vita”. Un progetto su misura. Secondo i vostri talenti.

Certo, è così difficile ai giorni nostri. Ma fu tremendamente complicato anche per Gesù. E lo e’ per tutti noi, che sulla “Parigi-Dakar” della nostra vita ci sembra che tutte le buche siano nostre. Ma perché non provarci? E ad ogni buca rialzarsi, togliersi di dosso la sabbia e ripartire più forti di prima. E a voi ragazzi vorrei anche dire: vogliamo davvero cambiare il mondo? Bene, cominciamo col cambiare noi stessi (a partire da me naturalmente).

Questo e’ il grande messaggio Universale e laico che ci ha lasciato Yehoshua, cioè Gesù.