Sorpresa nelle cassette per pippistrelli, una Nottola ha percorso oltre 600 chilometri per arrivare in Trentino Alto Adige

Il naturalista Sergio Abram studia da anni la grande famiglia dei pipistrelli e opera attivamente soprattutto in Alto Adige per diffondere l’installazione sia in campi coltivati sia in parchi e giardini di cassette nido per le specie che vivono nelle due province.

L’interesse nasce dall’apporto che i pipistrelli danno all’agricoltura e all’ambiente in quanto predatori molto attivi di insetti, soprattutto nelle ore serali e di notte.

E’ recente la notizia data dallo stesso Abram che il 12 novembre scorso durante il controllo e la pulizia annuale dei rifugi per pipistrelli installati in una ventina di parchi e passeggiate del comune di Bolzano è stata trovata una Nottola di Leisler con un anello all’avambraccio sinistro.

Si tratta di una femmina catturata il 30 agosto 2017 nel territorio di Dresda (Germania orientale). L’esemplare ha percorso 635 chilometri. per raggiungere le passeggiate del Guncina.