Folgaria e Veneto di nuovo collegati: chiusa per le frane dopo quasi un mese riapre la provinciale 350

Chiusa da fine ottobre per gli smottamenti verificatisi al confine tra Buse e Lastebasse finalmente i lavori sono terminati. C'era grande preoccupazione per la stagione sciistica

Foto TgRai Veneto

FOLGARIA. A circa un mese dall'ondata di maltempo è tornata percorribile per intero la strada che collega Calliano a Schio. La cosiddetta Fricca, da fine ottobre, infatti, non portava più nell'Alto Vicentino causando gravi disagi sia agli abitanti dell'Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna che ai veneti che dalla Valdastico dovevano venire in Trentino.

La provinciale 350, infatti, la principale arteria della zona, era chiusa per la serie di frane cadute durante la terribile ondata di maltempo che ha investito tutto il Nord Est a fine orrobre nel tratto tra Buse e Busatti (frazione di Lastebasse) quindi proprio a cavallo del confine. A gestire gli interventi di ripristino il lato trentino con i tecnici della Provincia che avevano sbarrato con tanto di new jersey in cemento la via.

Da ieri, dunque, nessun problema. La strada che poi raggiunge Carbonare e si collega alla Fricca è stata ripulita e sistemata con lavori ai muri di contenimento, nuovi tombini di scolo e interventi di puntellatura. La notizia sa di liberazione per la gente della zona, per i tanti camionisti che si fidano dei navigatori satellitari, per Folgaria e tutto l'Altipiano che rischiava di restare isolato, su quel versante, proprio al via della stagione sciistica.