La Gola dei Serrai di Sottoguda rinascerà. Al via un concorso di idee per rendere il gioiello delle Dolomiti ancor più accessibile e sicuro

La Fondazione Dolomiti Unesco coordina il progetto che vede il recupero dei 2 chilometri di canyon ai piedi della Marmolada dopo che il maltempo l'ha praticamente spazzata via. Prevista una spesa di circa 6 milioni di euro e un crowdfunding che permetterà di diventare sostenitori della Fondazione o di essere inclusi in una lista di benemeriti

ROCCA PIETORE. E' uno dei simboli delle Dolomiti, un gioiello ammirato in tutto il mondo e amato da turisti e persone del posto. L'alluvione di fine ottobre l'ha praticamente cancellato (QUI ARTICOLO) distruggendo il tracciato stradale, rendendo inservibili ponti, muri d’argine, muri a retta e asportando tutto il materiale che formava il greto del torrente Pettorina. Ora la straordinaria Gola dei Serrai di Sotoguda è pronta a rinascere, a tornare allo splendore precedente alla terribile ondata di maltempo che ha causato morti e disastri, ma con qualche accorgimento in più perché ormai appare chiaro che certi eventi potrebbero anche ripetersi negli anni a venire.

Lo ha deciso il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Dolomiti Unesco che ha deliberato all'unanimità l'impegno per la progettazione del recupero del canyon ai piedi della Marmolada, nel comune di Rocca Pietore (Belluno). L'obiettivo è quello di ripristinare i quasi 2 chilometri del percorso e per riuscirci la Fondazione intende rispondere alla volontà del Comune di Rocca Pietore di promuovere soluzioni innovative attraverso un concorso di idee.

Occorrerà quindi intervenire sulla funzionalità idraulica dell’alveo e la messa in sicurezza idrogeologica progettando soluzioni che riducano al minimo l'impatto e che siano innovative dal punto di vista dell’adattamento ai cambiamenti climatici; ripristinare un percorso accessibile a tutti, tenendo in considerazione anche i diversi tipi di disabilità, e fortemente integrato nel contesto paesaggistico della gola; valorizzare le peculiarità geologiche, geomorfologiche, paesaggistiche, storico-documentali di una delle porte di accesso privilegiate al Patrimonio.

L'intervento complessivo comporterà una spesa di circa 6 milioni di euro, 200.000 per la progettazione. La cifra totale sarà coperta dalla Fondazione per la progettazione e poi interverranno gli enti che la formano (Province autonome di Trento e Bolzano, Provincia di Belluno, Provincia di Udine, Provincia di Pordenone, Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia) anche attraverso la messa a disposizione dei propri mezzi e servizi. Infine verrà aggiunta una raccolta fondi (nella misura del 10-15%), un crowdfunding che preveda la possibilità essere riconosciuti tra i sostenitori della Fondazione o di essere inclusi in una lista di benemeriti (“Amici del Patrimonio Dolomiti Unesco”).

''La mia comunità è provata duramente – evidenzia il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin –. Continuiamo a lavorare ogni giorno per tentare di tornare alla normalità, nessuno ha intenzione di mollare. I Serrai, in particolare, sono una risorsa irrinunciabile, conosciuta e apprezzata a livello internazionale: una vera eccellenza, che rimane tale anche dopo gli eventi del 29 ottobre, e che tornerà accessibile dopo un recupero che speriamo sia il più rapido possibile. È un segnale forte di unità. Sono grato alla Fondazione Dolomiti Unesco per aver accolto la nostra proposta di un concorso di idee e ancor più che intenda farsi carico della progettazione''.

''È un forte segnale di condivisione, in un momento così difficile e delicato per il nostro territorio, arriva grazie al sostegno degli altri soci della Fondazione che, all'unanimità, hanno deliberato a favore di questa proposta'', è il commento del presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin. ''Un’iniziativa che dimostra la capacità di fare rete all’interno della Fondazione Dolomiti Unesco - afferma infine il direttore della Fondazione Dolomiti Unesco Marcella Morandini -. Gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le nostre valli, hanno rafforzato la solidarietà: lavorare tutti insieme per il recupero di un luogo simbolo delle Dolomiti dimostra che il nostro Patrimonio Mondiale non ha confini. Nessun confine, nemmeno in termini di fruizione, in quanto i Serrai di Sottoguda rientrano fra i percorsi accessibili a tutti, indipendentemente dai limiti fisici''.