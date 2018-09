Si scontra con un'auto e finisce in una scarpata nel bosco, paura per una 69enne

La donna è stata trasportata all'ospedale di Borgo e non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto a Telve di Sopra

TELVE. Paura questo pomeriggio a Telve di Sopra per un incidente sulla strada che porta a Porchera. Due automobili, per motivi ancora in corso di accertamento, si sono scontrati. Uno dei due mezzi, dopo l'impatto, è uscito di strada ed è finito giù per una scarpata cappottandosi in mezzo al bosco.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Telve di Sopra, una squadra del soccorso alpino e i mezzi sanitari. I vigili hanno provveduto a liberare la persona che si trovava nell'auto cappottata. La donna, 69 anni, è stata trasportata all'ospedale di Borgo.