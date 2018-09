''Ti tolgo le budella e te le metto in testa''. Minaccia l'autista dell'autobus e se la cava con una multa di 50 euro

TRENTO. "Ti ammazzo, ti tolgo le budella e te le metto in testa. Io sono peggio della mafia". Queste le parole, e le minacce, che si è dovuto subire l'autista di un autobus che nel settembre del 2016 stava facendo salire a bordo gli utenti di Trentino Trasporti alla fermata di Gardolo.

Successe che un passeggero, un 70enne poi denunciato, nel salire aveva gettato una sigaretta in strada, rischiando di colpire in volto una ragazza che era in fila dopo di lui. La ragazza aveva espresso, con una smorfia, il suo disappunto, guardando il conducente che per commentare l'episodio aveva allargato le braccia. Un gesto che aveva mandato il passeggero maleducato su tutte le furie.

Le parole grosse e le minacce sono arrivata proprio a questo punto, quando il 70enne di Gardolo ha inveito contro l'autista. Nel confronto si era anche qualificato, spiegando di essere un legionario, aggiungendo poi le frasi riportate sopra. Finita la corsa, il conducente aveva sporto denuncia e successivamente i carabinieri avevano individuato il responsabile.

Al 70enne, denunciato, è stata comminata una condanna che si è tradotta con una multa da 50 euro.