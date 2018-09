Un parapendio precipita a 2 mila metri, un altro finisce tra gli alberi, due uomini salvati dal Soccorso alpino

Gli incidenti sono avvenuti intorno alle 15.30 in Val di Fassa sul Col Rodella. Un parapendista trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento

Foto di Marco Lazzeri

CAMPITELLO DI FASSA. Doppio incidente nel giro di pochi minuti in montagna e due parapendisti in difficoltà in Val di Fassa.

Intorno alle 15.30 il Soccorso alpino della area operativa Trentino settentrionale è entrato in azione sul Col Rodella per un doppio intervento.

L'incidente più grave riguarda un uomo che è precipitato sul versante sud a quota 2 mila metri circa. Nella caduta l'uomo ha riportato diversi traumi. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi.

Il parapendista è stato stabilizzato e immobilizzato, quindi è stato verricellato a bordo dell'elicottero per il trasporto all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Paura per un altro parapendista, qualcosa è andato storto in fase di atterraggio per finire tra gli alberi nelle vicinanze dell'impianto di risalita Pradel Rodella.

L'uomo si è messo in sicurezza e quindi ha atteso l'arrivo degli uomini del Soccorso alpino per essere definitivamente liberato e portato in salvo.

Fortunatamente, nonostante qualche botta, il parapendista in questo caso è uscito quasi illeso dall'incidente.