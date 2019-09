A Malpensa scatta l'allarme ma i vigili del fuoco sono ''troppo alti'' e si schiantano sul braccio che porta all'imbarco

MILANO. Disagi quest'oggi anche per i voli all'aeroporto dopo che al Terminal 1 di Malpensa si è verificato un doppio incidente. Da un trattorino è caduto un contenitore che riportava il simbolo di ''materiale radioattivo''. A quel punto è scattata la procedura di sicurezza e sono stati chiamati i vigili del fuoco che, però, giunti a tutta velocità sul posto hanno finito per schiantarsi contro un sottovrapassaggio. Il mezzo dei pompieri, infatti, era troppo alto e non è riuscito a passare sotto il ponte.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30. A seguito della caduta di un collo da un trattorino dell’Airport Handling alla piazzola 604 è stato dato l'allarme e si è verificato il secondo, ben più grave, incidente. E quello dei pompieri rimasti incastrati sotto il braccio che collega la zona dei check-in ai satelliti di imbarco è l'ultimo di una lunga serie di piccoli inconvenienti che si sono verificati sulla scalo milanese.

Una settimana, per esempio, un trattorino aveva colpito l’ala di un aereo privato. Risultato: danneggiato il mezzo e ferito un lavoratore con conseguente chiusura per un'ora dello scalo. E il 25 agosto un altro incidente era occorso a un lavoratore. Per questo i sindacati sono sul piede di guerra ritenendo che i tanti incidenti siano causa del cosiddetto ''effetto Bridge'': troppi mezzi, troppi aerei, troppo tutto.