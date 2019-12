Ai servizi sociali per ubriachezza alla guida, fa un incidente in bici. Anche questa volta ubriaco. Nei guai un 58enne

E' successo a Vicenza. L'uomo, un 58enne del luogo, si stava recando alla cooperativa dove espletava i lavori socialmente utili per un incidente alla guida in stato d'ebbrezza. In sella alla propria bicicletta è stato però nuovamente protagonista di un sinistro, anche questa volta ubriaco. Rischia di perdere il beneficio del servizio sociale

VICENZA. “Errare è umano, perseverare è diabolico”, recita il detto. E per un uomo vicentino di 58 anni pare che il proverbio valga ancor di più. Condannato ai lavori socialmente utili dopo aver provocato un incidente da ubriaco alla guida della sua auto, il soggetto è stato protagonista di un altro sinistro sempre sotto gli effetti di bevande alcoliche.

Mentre si recava in bicicletta alla cooperativa dove espletava il servizio sociale, l'uomo si è scontrato con un altro mezzo. Nei controlli successivi all'incidente risultava nuovamente essere ubriaco. Per questo, il 58enne rischia non solo di perdere il beneficio dei lavori gratuiti, ma anche di averli compiuti fino ad ora per niente.