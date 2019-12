Al buio, ricoperto di strati di pelo compattato e sporcizia tanto che non riusciva a vedere o sentire, salvato dall'Oipa un cagnolino

BRESCIA. ''Recluso al buio in un luogo privo di finestre, ridotto ad massa di incuria e di sporcizia, completamente ricoperto da strati e strati di pelo compattati a tal punto che l’animale non riusciva a muoversi, la vista e l’udito precluse tanto che il cane respirava esclusivamente dalla bocca''. Questa la terribile descrizione delle condizioni nelle quali è stato trovato un cagnolino di piccola taglia incrocio Shih Tzu di circa 13 anni, dalle guardie eco-zoofile dell'Oipa di Brescia. Una scena terribile per un intervento che certamente ha salvato la vita all'animale in questione costretto da chissà quanto tempo a rimanere immobile in un garage del bresciano.

L'intervento eseguito dal personale dell'Oipa è avvenuto a seguito di una segnalazione e alla fine quando gli operatori sono riusciti ad entrare nella struttura l'animale è stato sequestrato e i proprietari ora rischiano una denuncia e una multa salata per maltrattamento ed ex articolo 727 comma 2 del codice penale che punisce ''chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze''. Il cagnolino aveva i peli talmente compattati sul corpo che si era formata una dura pelliccia praticamente imperforabile e tanto compressa da non permettergli nemmeno di muoversi. L'animale rimaneva immobile, respirando solo dalla bocca riuscendo a malapena a nutrirsi e tutto intorno aveva feci e urina.

Ora è stato affidato a un’associane del bresciano che se ne prenderà cura prima di tutto, dovrà essere sottoposto ad un intervento di rasatura estrema.