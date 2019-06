Blitz dei Nas nei ristoranti etnici, sanzioni amministrative anche in Trentino

I controlli sono stati fatti a campione in tutta Italia. In Trentino non sono stati rilevati aspetti di particolare gravità. Le sanzioni riguardano le modalità di conservazione di alcuni prodotti. Nel resto del Paese il settore dove sono state riscontrate maggiori irregolarità è quello degli 'all you can eat'

TRENTO. Qualche sanzione amministrativa ma nessun sequestro. Questo il risultato dei controlli a campione che sono stati portati avanti dal Nas di Trento in alcuni ristoranti etnici della provincia.

Un blitz che è stato fatto in contemporanea in tutta Italia e che ha avuto risultati ben più negativi in altre regioni. I controlli dei Nas dei Carabinieri, nel verificare ristoranti etnici e depositi di alimenti provenienti dall'estero, hanno accertato irregolarità in 242 strutture, quasi la metà dei locali ispezionati.

Problematiche sono state rilevate soprattutto nel settore della ristorazione, specie negli 'all you can eat'. E' propria in questa categoria che nel 48% dei locali sono state trovate irregolarità. In Italia sono state chiuse o sospese 22 attivita', riscontrate 477 violazioni di legge e sequestrate 128 tonnellate di cibo.

Tornando in Trentino, invece, il Nas di Trento ha elevato delle sanzioni che riguardano le carenze di tipo igienico sanitarie riferite alla conservazione dei cibi. Non è stato riscontrato alcun aspetto di particolare gravità e non è avvenuto alcun sequestro.

Situazione ben diversa da quella di due anni fa che avevamo portato, nel corso di alcuni controlli, al sequestro di carne e pesce avariato per un totale di una tonnellata e mezzo di peso e trovato in un magazzino di un supermercato etnico della Vallagarina.